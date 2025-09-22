Boeing начал производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США
Компания Boeing приступила к производству первого в истории истребителя-невидимки шестого поколения F-47, разработанного в рамках масштабной инициативы ВВС США Next Generation Air Dominance (NGAD). Об этом пишет TMZ.
Первый полет самолета намечен на 2028 г. – до завершения текущего президентского срока Дональда Трампа, который лично объявил о выборе Boeing победителем конкурса в марте 2025 г.
Проект F-47 остается строго засекреченным: опубликованы лишь два изображения самолета, и даже они, по словам представителей ВВС, не отражают реального внешнего вида. Однако известно, что новый истребитель будет обладать всесторонней малозаметностью, включая усовершенствованную стелс-технологию, сниженную радиолокационную и инфракрасную сигнатуру, а также боевой радиус свыше 1000 морских миль и скорость более 2 махов.
F-47 станет центральным элементом новой воздушной боевой экосистемы США, в которую также войдут беспилотные летательные аппараты Collaborative Combat Aircraft (CCA), новые двигатели, вооружение, сенсоры и системы управления боем, пишет TMZ. Самолет получит возможность управлять беспилотными помощниками и координировать действия в условиях так называемой «спектральной войны» – одного из ключевых направлений NGAD.
ВВС США планируют закупить не менее 185 истребителей F-47, которые должны заменить устаревающий F-22 Raptor. При этом окончательная стоимость одного самолета, по оценкам, может превысить $300 млн – втрое дороже F-35. Эксперты также не исключают, что в рамках NGAD могут появиться различные модификации F-47 в зависимости от задач и этапов программы.
В марте Трамп объявил о том, что отдал распоряжение на разработку американского истребителя шестого поколения, за производство которого будет отвечать компания Boeing.