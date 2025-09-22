Boeing начал производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США

ВВС США планируют закупить не менее 185 истребителей F-47, которые должны заменить устаревающий F-22 Raptor. При этом окончательная стоимость одного самолета, по оценкам, может превысить $300 млн – втрое дороже F-35. Эксперты также не исключают, что в рамках NGAD могут появиться различные модификации F-47 в зависимости от задач и этапов программы.