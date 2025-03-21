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США создадут истребитель шестого поколения

Производство поручено Boeing
Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отдал распоряжение на разработку американского истребителя шестого поколения, за производство которого будет отвечать компания Boeing.

«Я рад объявить, что по моему поручению военно-воздушные силы США продвигаются вперед с разработкой первого в мире истребителя шестого поколения», – сообщил Трамп журналистам.

Трамп отметил, что истребитель будет называться F-47. Трамп является 45-м и 47-м президентом США.

«ВВС США собираются заключить контракт на разработку платформы следующего поколения с компанией Boeing», – сообщил он.

По словам президента США, экспериментальная версия этого самолета проходил секретные испытания в течение почти пяти лет, Трамп выразил уверенность, что он значительно превосходит возможности любой другой страны.

«F-47 станет самым передовым, мощным и смертоносным самолетом из когда-либо созданных, – заявил он. – F-47 оснащен передовыми технологиями малозаметности, которые делают его практически невидимым».

Трамп отметил, что F-47 будет обладать мощностью и технологией, не имеющими аналогов.

«Он самый мощный среди всех когда-либо созданных истребителей своего класса. Маневренность тоже на высоте – ничего подобного еще не существовало. Несмотря на свою мощь, его максимальная скорость превышает 2 маха, что является редкостью. Враги Америки никогда не увидят его приближения, – раскрыл он. – Надеемся, что нам не придется его использовать, но такая сила должна быть у нас в запасе. Если же это случится, враг даже не поймет, что его поразило».

Американский президент также заметил, что F-47 работает в связке с дронами.

«Он летает со множеством беспилотников, в любом количестве, сколько потребуется. Это новая технология, и ни один другой самолет в мире не обладает подобной возможностью», – пояснил он.

Трамп заявил, что самолеты будут построены и подняты в воздух в течение его президентского срока, «в ближайшие несколько лет».

«Он (истребитель) уже готов к производству, и большая часть необходимой инфраструктуры, включая сборочные ангары, уже создана. Мы обеспечим господство США в воздухе», – сказал он.

Трамп добавил, что производство истребителей нового поколения также означает исторические инвестиции в оборонную промышленность.

«Наши союзники постоянно обращаются с просьбами о покупке этих самолетов, и некоторым из них мы, вероятно, будем их продавать – возможно, в упрощенной версии. Мы планируем снизить их возможности примерно на 10%, что, вероятно, разумно, потому что в будущем они могут уже не быть нашими союзниками, верно?» – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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