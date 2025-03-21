США создадут истребитель шестого поколения

«Он самый мощный среди всех когда-либо созданных истребителей своего класса. Маневренность тоже на высоте – ничего подобного еще не существовало. Несмотря на свою мощь, его максимальная скорость превышает 2 маха, что является редкостью. Враги Америки никогда не увидят его приближения, – раскрыл он. – Надеемся, что нам не придется его использовать, но такая сила должна быть у нас в запасе. Если же это случится, враг даже не поймет, что его поразило».