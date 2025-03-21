США создадут истребитель шестого поколения

США создадут истребитель шестого поколенияПроизводство поручено Boeing
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что отдал распоряжение на разработку американского истребителя шестого поколения, за производство которого будет отвечать компания Boeing.
«Я рад объявить, что по моему поручению военно-воздушные силы США продвигаются вперед с разработкой первого в мире истребителя шестого поколения», – сообщил Трамп журналистам.
Трамп отметил, что истребитель будет называться F-47. Трамп является 45-м и 47-м президентом США.
«ВВС США собираются заключить контракт на разработку платформы следующего поколения с компанией Boeing», – сообщил он.
По словам президента США, экспериментальная версия этого самолета проходил секретные испытания в течение почти пяти лет, Трамп выразил уверенность, что он значительно превосходит возможности любой другой страны.
«F-47 станет самым передовым, мощным и смертоносным самолетом из когда-либо созданных, – заявил он. – F-47 оснащен передовыми технологиями малозаметности, которые делают его практически невидимым».
Трамп отметил, что F-47 будет обладать мощностью и технологией, не имеющими аналогов.
«Он самый мощный среди всех когда-либо созданных истребителей своего класса. Маневренность тоже на высоте – ничего подобного еще не существовало. Несмотря на свою мощь, его максимальная скорость превышает 2 маха, что является редкостью. Враги Америки никогда не увидят его приближения, – раскрыл он. – Надеемся, что нам не придется его использовать, но такая сила должна быть у нас в запасе. Если же это случится, враг даже не поймет, что его поразило».
Американский президент также заметил, что F-47 работает в связке с дронами.
«Он летает со множеством беспилотников, в любом количестве, сколько потребуется. Это новая технология, и ни один другой самолет в мире не обладает подобной возможностью», – пояснил он.
Трамп заявил, что самолеты будут построены и подняты в воздух в течение его президентского срока, «в ближайшие несколько лет».
«Он (истребитель) уже готов к производству, и большая часть необходимой инфраструктуры, включая сборочные ангары, уже создана. Мы обеспечим господство США в воздухе», – сказал он.
Трамп добавил, что производство истребителей нового поколения также означает исторические инвестиции в оборонную промышленность.
«Наши союзники постоянно обращаются с просьбами о покупке этих самолетов, и некоторым из них мы, вероятно, будем их продавать – возможно, в упрощенной версии. Мы планируем снизить их возможности примерно на 10%, что, вероятно, разумно, потому что в будущем они могут уже не быть нашими союзниками, верно?» – сказал он.