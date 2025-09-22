Захарова прокомментировала запрет на показ комедии Гайдая в Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей Молдавии запретить показ советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
«Демократия по [президенту Молдавии Майи] Санду», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в Молдавии запретили трансляцию комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского контекста» и «политического содержания». Издание опубликовало фотографию экрана телевизора, на котором написано, что трансляция канала «Мосфильм HD» приостановлена в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии.