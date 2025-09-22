В Милане пострадали 60 полицейских во время протестов в поддержку Газы

Во время демонстрации в поддержку Палестины в центре Милана между протестующими и силами правопорядка вспыхнули столкновения. В результате беспорядков, произошедших на центральном вокзале города, пострадали около 60 сотрудников полиции, 23 из них были госпитализированы. Об этом сообщает La Repubblica.