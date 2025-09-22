В Милане пострадали 60 полицейских во время протестов в поддержку Газы
Во время демонстрации в поддержку Палестины в центре Милана между протестующими и силами правопорядка вспыхнули столкновения. В результате беспорядков, произошедших на центральном вокзале города, пострадали около 60 сотрудников полиции, 23 из них были госпитализированы. Об этом сообщает La Repubblica.
Группа молодых людей в черной одежде попыталась прорваться на станцию метро, устроив баррикады и применяя дымовые шашки. Протестующие разрушили витражи, заблокировали вход в метро и использовали строительные конструкции для атаки. Станция была временно закрыта, а поезда более часа не делали остановку на центральном вокзале.
Полиции удалось вытеснить радикалов, однако в районе улицы Витторе Пизани те вновь начали забрасывать силовиков бутылками, камнями и предметами уличной инфраструктуры. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози осудил «преднамеренное насильственное нападение» на полицию, отметив, что насилие дискредитирует благородную цель прекращения конфликта.
Мэр Милана Джузеппе Сала также осудил действия радикалов, подчеркнув, что подобный вандализм лишь вредит палестинскому делу.
Протест сопровождался национальной забастовкой и массовыми демонстрациями по всему городу, включая блокировки вокзалов, занятие зданий и сожжение флагов США, Израиля, ЕС и НАТО у консульства США. Забастовка транспорта вызвала серьезные перебои: задержки поездов достигали 2 часов, а отдельные линии метро были временно закрыты.
21 сентября сразу три страны признали Палестину суверенным государством – Великобритания, Канада и Австралия. Позднее Палестину признала и Португалия. При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони отказалась признать Палестину, сообщало Politico.