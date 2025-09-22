Мединский высмеял запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

Ранее в Молдавии запретили трансляцию комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского контекста» и «политического содержания». Издание опубликовало фотографию экрана телевизора, на котором написано, что трансляция канала «Мосфильм HD» приостановлена в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии.