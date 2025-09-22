Газета
Политика

Мединский высмеял запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии

Ведомости

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал решение молдавских властей запретить советскую комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», назвав это «глупостью». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Запретить комедию Гайдая из-за "милитаристского контекста и политического содержания". Такими решениями молдаванские власти реально себя обессмертят!» – заявил он.

Ранее в Молдавии запретили трансляцию комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» из-за «милитаристского контекста» и «политического содержания». Издание опубликовало фотографию экрана телевизора, на котором написано, что трансляция канала «Мосфильм HD» приостановлена в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии.

