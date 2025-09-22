Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о выходе из Римского статута МУС

Ведомости

Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально объявили о выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном от имени Конфедерации государств Сахеля, в которую входят три страны, передают «РИА Новости».

Как заявил в эфире национального телевидения министр коммуникаций Буркина-Фасо Пингвенде Жильбер Уэдраого, решение вступает в силу немедленно. По его словам, власти трех стран рассматривают выход как проявление государственного суверенитета.

Ранее Reuters писало, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её