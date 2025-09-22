Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о выходе из Римского статута МУС
Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально объявили о выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном от имени Конфедерации государств Сахеля, в которую входят три страны, передают «РИА Новости».
Как заявил в эфире национального телевидения министр коммуникаций Буркина-Фасо Пингвенде Жильбер Уэдраого, решение вступает в силу немедленно. По его словам, власти трех стран рассматривают выход как проявление государственного суверенитета.
Ранее Reuters писало, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе.