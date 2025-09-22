Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о выходе из Римского статута МУС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально объявили о выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд (МУС). Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном от имени Конфедерации государств Сахеля, в которую входят три страны, передают «РИА Новости».