Токаев: Казахстан нацелен на диверсификацию путей экспорта энергоресурсов
Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке в ходе заседания круглого стола с участием представителей американского бизнеса.
По словам главы государства, развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами остается одним из ключевых и долгосрочных приоритетов внешней политики страны.
Президент подчеркнул, что Казахстан расположен в геополитически чувствительной части мира, а его стратегические цели, включая тесное сотрудничество с США, остаются неизменными. Он также напомнил, что США стали одними из первых государств, признавших независимость Казахстана, и с тех пор продолжают оказывать поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности.
Отдельно Токаев отметил приверженность Казахстана политическим и экономическим реформам, обеспечению прозрачности и инвестиционной открытости. Он заверил, что американские компании могут рассчитывать на равные условия ведения бизнеса в республике и долгосрочное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что США и Казахстан заключили крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов на $4 млрд. Сделка была одобрена Казахстаном после разговора президента США Дональда Трампа с Токаевым 22 сентября в Нью-Йорке.