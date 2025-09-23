Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Токаев: Казахстан нацелен на диверсификацию путей экспорта энергоресурсов

Ведомости

Казахстан нацелен на диверсификацию своих энергетических экспортных маршрутов, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке в ходе заседания круглого стола с участием представителей американского бизнеса.

По словам главы государства, развитие и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами остается одним из ключевых и долгосрочных приоритетов внешней политики страны.

Президент подчеркнул, что Казахстан расположен в геополитически чувствительной части мира, а его стратегические цели, включая тесное сотрудничество с США, остаются неизменными. Он также напомнил, что США стали одними из первых государств, признавших независимость Казахстана, и с тех пор продолжают оказывать поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности.

Отдельно Токаев отметил приверженность Казахстана политическим и экономическим реформам, обеспечению прозрачности и инвестиционной открытости. Он заверил, что американские компании могут рассчитывать на равные условия ведения бизнеса в республике и долгосрочное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что США и Казахстан заключили крупнейшее в истории соглашение о поставке локомотивов на $4 млрд. Сделка была одобрена Казахстаном после разговора президента США Дональда Трампа с Токаевым 22 сентября в Нью-Йорке.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь