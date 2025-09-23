Токаев: Казахстан нацелен на диверсификацию путей экспорта энергоресурсов

Президент подчеркнул, что Казахстан расположен в геополитически чувствительной части мира, а его стратегические цели, включая тесное сотрудничество с США, остаются неизменными. Он также напомнил, что США стали одними из первых государств, признавших независимость Казахстана, и с тех пор продолжают оказывать поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности.