Главная / Политика /

Эрдоган посоветовал НАТО брать пример с Турции в выстраивании отношений с РФ

Ведомости

НАТО стоит брать пример с Анкары в вопросах выстраивания отношений с Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News.

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», – сказал турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»).

22 сентября Эрдоган сообщил, что не до конца понял инициативу создать альянс Турции, России и Китая. «Надеюсь, все обернется к лучшему», – сказал президент Турции прессе, комментируя предложение главы Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели.

Он призвал таким образом противодействовать «зловещей коалиции» США и Израиля в соответствии со «стратегической обстановкой нового века». Бахчели предложил назвать альянс «Турецкая Республика».

