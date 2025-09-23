Эрдоган посоветовал НАТО брать пример с Турции в выстраивании отношений с РФ
НАТО стоит брать пример с Анкары в вопросах выстраивания отношений с Россией и Украиной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News.
«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», – сказал турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»).
22 сентября Эрдоган сообщил, что не до конца понял инициативу создать альянс Турции, России и Китая. «Надеюсь, все обернется к лучшему», – сказал президент Турции прессе, комментируя предложение главы Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели.
Он призвал таким образом противодействовать «зловещей коалиции» США и Израиля в соответствии со «стратегической обстановкой нового века». Бахчели предложил назвать альянс «Турецкая Республика».