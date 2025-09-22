Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган воздержался от оценки возможного союза Турции с Россией и Китаем

Ведомости

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признался, что не до конца понял инициативу создать альянс Турции, России и Китая. Об этом он заявил журналистам во время своего визита в США. Его слова приводит портал Yurtsever.

«Надеюсь, все обернется к лучшему», – добавил Эрдоган.

Так турецкий лидер прокомментировал предложение главы Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели. Он призвал таким образом противодействовать «зловещей коалиции» США и Израиля в соответствии со «стратегической обстановкой нового века». Бахчели предложил назвать альянс «Турецкая Республика».

Эрдоган прибыл в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее ООН. Кроме того, он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам американский лидер 19 сентября в своей социальной сети Thruth Social.

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом на полях саммита ШОС российский лидер отметил, что Москва рассматривает Анкару как «надежного, проверенного временем партнера» как в двусторонних делах, так и на международной арене.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте