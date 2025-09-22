Эрдоган воздержался от оценки возможного союза Турции с Россией и Китаем
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган признался, что не до конца понял инициативу создать альянс Турции, России и Китая. Об этом он заявил журналистам во время своего визита в США. Его слова приводит портал Yurtsever.
«Надеюсь, все обернется к лучшему», – добавил Эрдоган.
Так турецкий лидер прокомментировал предложение главы Партии националистического движения (МНР) Девлета Бахчели. Он призвал таким образом противодействовать «зловещей коалиции» США и Израиля в соответствии со «стратегической обстановкой нового века». Бахчели предложил назвать альянс «Турецкая Республика».
Эрдоган прибыл в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее ООН. Кроме того, он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил сам американский лидер 19 сентября в своей социальной сети Thruth Social.
Во время встречи президента РФ Владимира Путина с Эрдоганом на полях саммита ШОС российский лидер отметил, что Москва рассматривает Анкару как «надежного, проверенного временем партнера» как в двусторонних делах, так и на международной арене.