Главное о переговорах Путина с Моди и Эрдоганом

Главное о переговорах Путина с Моди и ЭрдоганомЛидеры обсудили туризм, ситуацию на Украине и в секторе Газа
В китайском городе Тяньцзинь продолжается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем присутствуют лидеры России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, Ирана, Азербайджана и др. Президент РФ Владимир Путин уже провел ряд встреч перед заседанием «ШОС плюс». В том числе, с премьер-министр Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эродоганом.
«Ведомости» собрали главные заявления по итогам встреч лидеров на саммите ШОС.
Встреча с Нарендрой Моди
Россия и Индия десятилетиями поддерживают дружеские и доверительные отношения, сказал Путин.
Стороны тесно координируют усилия на международной арене. В том числе, в ООН, БРИКС, G20 и ШОС, добавил президент РФ.
Тесное сотрудничество имеет большое значение для глобальной стабильности, подтвердил премьер Индии.
Нью-Дели приветствует недавние усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил Моди.
Встречу Моди оценил как «отличную», назвав беседы с президентом РФ содержательными.
Индия ждет визита Путина на совместный саммит в декабре.
Встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Москва рассматривает Анкару как «надежного, проверенного временем партнера» как в двусторонних делах, так и на международной арене, заявил Путин.
Путин выразил признательность за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.
Российский лидер упомянул партнерство в сфере энергетики. По его словам, это сотрудничество носит стратегический характер. Также продолжается строительство первой турецкой АЭС «Аккую».
Двусторонние отношения в торговле, туризме, инвестициях и энергетике продолжат развиваться, отметил Эрдоган.
Республику посетили более 6,7 млн граждан России, что на 6,3%, чем в прошлом году, обратил внимание Путин.
Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии, уточнила позже канцелярия президента Турции.
Эрдоган вновь пригласил Путина в Турцию.