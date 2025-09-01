Главное о переговорах Путина с Моди и Эрдоганом

В китайском городе Тяньцзинь продолжается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем присутствуют лидеры России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, Ирана, Азербайджана и др. Президент РФ Владимир Путин уже провел ряд встреч перед заседанием «ШОС плюс». В том числе, с премьер-министр Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эродоганом.