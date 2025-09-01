Газета
Главная / Политика /

Главное о переговорах Путина с Моди и Эрдоганом

Лидеры обсудили туризм, ситуацию на Украине и в секторе Газа
Максим Цуланов
Владимир Смирнов / РИА Новости
Владимир Смирнов / РИА Новости

В китайском городе Тяньцзинь продолжается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На нем присутствуют лидеры России, Китая, Индии, Турции, Казахстана, Ирана, Азербайджана и др. Президент РФ Владимир Путин уже провел ряд встреч перед заседанием «ШОС плюс». В том числе, с премьер-министр Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эродоганом.

«Ведомости» собрали главные заявления по итогам встреч лидеров на саммите ШОС.

Встреча с Нарендрой Моди

  • Россия и Индия десятилетиями поддерживают дружеские и доверительные отношения, сказал Путин. 

  • Стороны тесно координируют усилия на международной арене. В том числе, в ООН, БРИКС, G20 и ШОС, добавил президент РФ.

Как в Китае встретились Владимир Путин и Нарендра Моди

Политика / Международные отношения

  • Тесное сотрудничество имеет большое значение для глобальной стабильности, подтвердил премьер Индии.

  • Нью-Дели приветствует недавние усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил Моди.

  • Встречу Моди оценил как «отличную», назвав беседы с президентом РФ содержательными.

  • Индия ждет визита Путина на совместный саммит в декабре.

Встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом

  • Москва рассматривает Анкару как «надежного, проверенного временем партнера» как в двусторонних делах, так и на международной арене, заявил Путин.

  • Путин выразил признательность за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как прошли переговоры Путина и Эрдогана на саммите ШОС

Политика / Международные отношения

  • Российский лидер упомянул партнерство в сфере энергетики. По его словам, это сотрудничество носит стратегический характер. Также продолжается строительство первой турецкой АЭС «Аккую». 

  • Двусторонние отношения в торговле, туризме, инвестициях и энергетике продолжат развиваться, отметил Эрдоган.

  • Республику посетили более 6,7 млн граждан России, что на 6,3%, чем в прошлом году, обратил внимание Путин.

  • Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и Сирии, уточнила позже канцелярия президента Турции.

  • Эрдоган вновь пригласил Путина в Турцию.

Читайте также:Какие положения вошли в Тяньцзиньскую декларацию совета ШОС
