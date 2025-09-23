Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА),  летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин опубликовал сообщение в 07:18 мск. По его словам, на месте падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Вечером 22 сентября мэр Москвы начал публиковать данные об отражении атак летевших на столицу беспилотников. С 19:40 до полуночи 22 сентября было сбито 15 БПЛА, летящих на Москву. С полуночи до 04:24 мск 23 сентября Собянин сообщил о ликвидации еще 11 беспилотников.

Росавиация вводила ограничения на прием самолетов в московском аэропорту «Шереметьево». Пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об их отмене в 00:56 мск 23 сентября. Ограничения также вводились в аэропорту Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), они уже сняты. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»). Утром 23 сентября временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте