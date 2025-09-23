Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву беспилотников

Росавиация вводила ограничения на прием самолетов в московском аэропорту «Шереметьево». Пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об их отмене в 00:56 мск 23 сентября. Ограничения также вводились в аэропорту Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), они уже сняты. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»). Утром 23 сентября временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика.