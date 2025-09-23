Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин опубликовал сообщение в 07:18 мск. По его словам, на месте падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Вечером 22 сентября мэр Москвы начал публиковать данные об отражении атак летевших на столицу беспилотников. С 19:40 до полуночи 22 сентября было сбито 15 БПЛА, летящих на Москву. С полуночи до 04:24 мск 23 сентября Собянин сообщил о ликвидации еще 11 беспилотников.
Росавиация вводила ограничения на прием самолетов в московском аэропорту «Шереметьево». Пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил об их отмене в 00:56 мск 23 сентября. Ограничения также вводились в аэропорту Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), они уже сняты. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»). Утром 23 сентября временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика.