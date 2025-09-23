Джимми Киммел вернется на телевидение после громкого отстранения от работы

Возвращение Киммела в эфир происходит в период значительных изменений на рынке ночных шоу. CBS планирует закрыть программу Стивена Колберта в мае, а Paramount полностью уходит из этого формата. Контракт Киммела с ABC действует до 2026 г., однако, по данным источников Variety, ведущий рассматривает возможность ухода с телевидения в ближайшем будущем. Произойдет ли это в следующем году или после одного или нескольких новых контрактов, пока неизвестно.