Джимми Киммел вернется на телевидение после громкого отстранения от работы

Ведомости

Телеведущий Джимми Киммел вернется в эфир ABC 23 сентября. Решение о возобновлении шоу Jimmy Kimmel Live! было принято после переговоров с руководством Disney, сообщает Variety. Ранее трансляцию программы приостановили из-за монолога комика о смерти консервативного активиста Чарли Кирка.

Решение о временном отстранении ведущего вызвало критику со стороны творческого сообщества. Более 400 знаменитостей, включая Тома Хэнкса, подписали письмо в поддержку свободы слова. Как отмечают источники, окончательное решение о возвращении Киммела приняли генеральный директор Disney Боб Айгер и сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.

Возвращение Киммела в эфир происходит в период значительных изменений на рынке ночных шоу. CBS планирует закрыть программу Стивена Колберта в мае, а Paramount полностью уходит из этого формата. Контракт Киммела с ABC действует до 2026 г., однако, по данным источников Variety, ведущий рассматривает возможность ухода с телевидения в ближайшем будущем. Произойдет ли это в следующем году или после одного или нескольких новых контрактов, пока неизвестно.

Киммел начал телевизионную карьеру в 1989 г. Шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!» стартовало в 2003 г. В 2016 и 2018 гг. вел церемонии вручения кинопремии «Оскар».

10 сентября 31-летнего Кирка застрелили во время политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. 12 сентября был задержан подозреваемый в убийстве 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.

