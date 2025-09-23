Джимми Киммел вернется на телевидение после громкого отстранения от работы
Телеведущий Джимми Киммел вернется в эфир ABC 23 сентября. Решение о возобновлении шоу Jimmy Kimmel Live! было принято после переговоров с руководством Disney, сообщает Variety. Ранее трансляцию программы приостановили из-за монолога комика о смерти консервативного активиста Чарли Кирка.
Решение о временном отстранении ведущего вызвало критику со стороны творческого сообщества. Более 400 знаменитостей, включая Тома Хэнкса, подписали письмо в поддержку свободы слова. Как отмечают источники, окончательное решение о возвращении Киммела приняли генеральный директор Disney Боб Айгер и сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден.
Возвращение Киммела в эфир происходит в период значительных изменений на рынке ночных шоу. CBS планирует закрыть программу Стивена Колберта в мае, а Paramount полностью уходит из этого формата. Контракт Киммела с ABC действует до 2026 г., однако, по данным источников Variety, ведущий рассматривает возможность ухода с телевидения в ближайшем будущем. Произойдет ли это в следующем году или после одного или нескольких новых контрактов, пока неизвестно.
Киммел начал телевизионную карьеру в 1989 г. Шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!» стартовало в 2003 г. В 2016 и 2018 гг. вел церемонии вручения кинопремии «Оскар».
10 сентября 31-летнего Кирка застрелили во время политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей. 12 сентября был задержан подозреваемый в убийстве 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.