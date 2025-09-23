Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп официально признал движение «Антифа» террористической организацией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.

В указе «Антифа» названа милитаристской и анархистской структурой, которая «открыто призывает к свержению правительства США, правоохранительных органов и системы права». Отмечается, что ее участники скрывают данные о своей деятельности и источниках финансирования, а также «вербуют, обучают и радикализируют молодых американцев для участия в актах насилия и подавлении политической активности».

«Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю «Антифа» внутренней террористической организацией», – говорится в тексте указа.

18 сентября Трамп также уже анонсировал объявление «Антифа» террористическим движением в своей соцсети TruthSocial. Он подчеркнул необходимость «тщательного расследования» в отношении источников финансирования организации «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами».

«Антифа» (сокращение от «антифашизм») – собирательное название для движений, организаций и отдельных лиц, объединяющих левые и леворадикальные группы в США. Их участники выступают против неонацизма и расизма.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её