Трамп официально признал движение «Антифа» террористической организацией

В указе «Антифа» названа милитаристской и анархистской структурой, которая «открыто призывает к свержению правительства США, правоохранительных органов и системы права». Отмечается, что ее участники скрывают данные о своей деятельности и источниках финансирования, а также «вербуют, обучают и радикализируют молодых американцев для участия в актах насилия и подавлении политической активности».