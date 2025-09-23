Трамп официально признал движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.
В указе «Антифа» названа милитаристской и анархистской структурой, которая «открыто призывает к свержению правительства США, правоохранительных органов и системы права». Отмечается, что ее участники скрывают данные о своей деятельности и источниках финансирования, а также «вербуют, обучают и радикализируют молодых американцев для участия в актах насилия и подавлении политической активности».
«Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю «Антифа» внутренней террористической организацией», – говорится в тексте указа.
18 сентября Трамп также уже анонсировал объявление «Антифа» террористическим движением в своей соцсети TruthSocial. Он подчеркнул необходимость «тщательного расследования» в отношении источников финансирования организации «в соответствии с самыми высокими правовыми стандартами».
«Антифа» (сокращение от «антифашизм») – собирательное название для движений, организаций и отдельных лиц, объединяющих левые и леворадикальные группы в США. Их участники выступают против неонацизма и расизма.