Политика

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании своего уголовного суда вместо МУС

Ведомости

Министры юстиции Буркино-Фасо, Мали и Нигера объявили о намерении создать новый региональный судебный орган – Сахельский уголовный суд по правам человека. Решение принято в рамках скоординированного выхода из Римского статута Международного уголовного суда (МУС), пишет Afrocover.

По словам министров, новый суд будет обладать юрисдикцией в отношении международных преступлений, терроризма и организованной преступности.

22 сентября Буркина-Фасо, Мали и Нигер официально объявили о выходе из Римского статута МУС. Министр коммуникаций Буркина-Фасо Пингвенде Жильбер Уэдраого заявил, что решение вступает в силу немедленно. По его словам, власти трех стран рассматривают выход как проявление государственного суверенитета.

В этот же день Reuters писало, что США рассматривают возможность введения санкций против всего Международного уголовного суда (МУС) уже на этой неделе.

