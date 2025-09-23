Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа

Кастильо, в свою очередь, передал приветствия от народа Никарагуа, ее вооруженных сил, а также от сопрезидентов Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Он также обратился с отдельными словами поддержки к российским военнослужащим, участвующим в спецоперации.