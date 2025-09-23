Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главнокомандующим армией Никарагуа генералом Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга», – заявил Белоусов, отметив, что была проделана большая совместная работа.

Министр поздравил членов делегации с 46-й годовщиной создания армии Никарагуа и Днем независимости республики, а также поблагодарил их за участие в стратегическом учении «Запад-2025».

Кастильо, в свою очередь, передал приветствия от народа Никарагуа, ее вооруженных сил, а также от сопрезидентов Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Он также обратился с отдельными словами поддержки к российским военнослужащим, участвующим в спецоперации.

На переговорах стороны обсудили взаимодействие по линии оборонных ведомств и актуальные вопросы региональной безопасности.

18 сентября сообщалось, что Белоусов провел встречу с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии Кристофером Гвабином Мусой. Тогда министр поздравил делегацию с приближающейся 65-й годовщиной независимости страны и поблагодарил за участие в учениях «Запад-2025» в качестве наблюдателей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её