Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главнокомандующим армией Никарагуа генералом Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга», – заявил Белоусов, отметив, что была проделана большая совместная работа.
Министр поздравил членов делегации с 46-й годовщиной создания армии Никарагуа и Днем независимости республики, а также поблагодарил их за участие в стратегическом учении «Запад-2025».
Кастильо, в свою очередь, передал приветствия от народа Никарагуа, ее вооруженных сил, а также от сопрезидентов Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Он также обратился с отдельными словами поддержки к российским военнослужащим, участвующим в спецоперации.
На переговорах стороны обсудили взаимодействие по линии оборонных ведомств и актуальные вопросы региональной безопасности.
18 сентября сообщалось, что Белоусов провел встречу с начальником главного штаба вооруженных сил Нигерии Кристофером Гвабином Мусой. Тогда министр поздравил делегацию с приближающейся 65-й годовщиной независимости страны и поблагодарил за участие в учениях «Запад-2025» в качестве наблюдателей.