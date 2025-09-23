Reuters: Украина может лишиться поддержки некоторых союзников в Европе
Украина может лишиться поддержки некоторых европейских союзников на фоне сокращения помощи со стороны США, сообщил Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский попросит США ввести новые санкции против России 23 сентября, за день до выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Однако украинские чиновники готовили эту поездку как очередной дипломатический шаг, а не решающие переговоры.
Агентство пишет, что Киев «тихо» готовится к новому этапу конфликта с Россией, полагаясь больше на свои собственные силы без активной поддержки западных союзников.
Президент США Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против РФ, даже несмотря на интенсивное давление. Бывший высокопоставленный украинский чиновник также заявил, что Украине было бы лучше сосредоточиться на укреплении своих вооруженных сил и не ждать помощи от союзников.
22 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Европейский союз согласовал с США 19-й пакет санкций против России. Он добавил, что новые рестрикции будут приняты в ближайшее время.