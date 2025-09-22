МИД Франции: новый пакет антироссийских санкций ЕС согласован с США

19 сентября Европейская комиссия (ЕК) опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет санкций. В их числе предложения по ускорению отказа от российского газа и полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями. Кроме того, ЕК призывает снизить потолок цен на на нефть из России до $47,6 за баррель. В санкционный список планируется внести 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, которые, как утверждается, принадлежат к «теневому флоту». В общей сложности в этот список включены более 560 судов.