МИД Франции: новый пакет антироссийских санкций ЕС согласован с США
Европейский союз (ЕС) согласовал с США 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1.
«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр подчеркнул, что новые санкции будут приняты в ближайшее время.
19 сентября Европейская комиссия (ЕК) опубликовала набор предложений, которые вошли в 19-й пакет санкций. В их числе предложения по ускорению отказа от российского газа и полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями. Кроме того, ЕК призывает снизить потолок цен на на нефть из России до $47,6 за баррель. В санкционный список планируется внести 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, которые, как утверждается, принадлежат к «теневому флоту». В общей сложности в этот список включены более 560 судов.
12 сентября Барро рассказал, что новый пакет санкций призван оказать колоссальное давление на Россию и ее президента Владимира Путина, а также на ресурсы, которые страна использует для ведения спецоперации. Французский министр подчеркнул, что цель мер – «изменить расчеты Москвы и заставить согласиться на прекращение огня».