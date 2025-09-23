СВР: военные из стран НАТО прибыли в Одессу для подготовки вторжения в Молдавию

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что представители 26 стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности, а еще несколько государств обдумывают свою позицию по этому вопросу. 10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страны, планирующие направить свои войска на Украину после завершения конфликта, не понимают или не хотят понимать страшных последствий таких действий. 17 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемые миротворцы на территории Украины будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных.