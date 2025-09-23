СВР: военные из стран НАТО прибыли в Одессу для подготовки вторжения в Молдавию
Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что подразделения НАТО размещаются в Румынии у молдавской границы, а группа военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу для «устрашения Приднестровья». По данным ведомства, альянс концентрирует войска у границ Молдавии и готовит провокации, под предлогом которых в республику будут введены западные войска.
Произойти это может уже после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября. «Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав», – говорится в сообщении СВР.
Тогда, как предполагает российская разведка, по запросу президента Майи Санду, в республику будут введены вооруженные силы европейских государств.
Если силовое вмешательство не потребуется, то к ноябрю планируется организация инцидентов с российскими войсками в регионе для создания предлога для вторжения. «В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР 30 ноября», – сообщает разведка.
Как считает СВР, европейские страны намерены таким шагом продемонстрировать «смелость и решительность на фоне пробуксовки планов разместить войска коалиции желающих» на Украине. «Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма», – пишет СВР.
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» заявил, что представители 26 стран выразили готовность направить свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности, а еще несколько государств обдумывают свою позицию по этому вопросу. 10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страны, планирующие направить свои войска на Украину после завершения конфликта, не понимают или не хотят понимать страшных последствий таких действий. 17 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемые миротворцы на территории Украины будут, по сути, оккупационными войсками и законными целями для российских военных.