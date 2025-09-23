Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве

На фоне атак столичные аэропорты столкнулись с ограничениями на прием и выпуск самолетов. Ограничения на прием и отправку самолетов в «Шереметьево» действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.