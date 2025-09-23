Силы ПВО уничтожили пять беспилотников на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил глава города.
Утром 23 сентября Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32. Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников, летевших в направлении столицы, вечером 22 сентября.
На фоне атак столичные аэропорты столкнулись с ограничениями на прием и выпуск самолетов. Ограничения на прием и отправку самолетов в «Шереметьево» действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.
С полуночи до 07:00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами, заявляли в Минобороны РФ.