«Аэрофлот» планирует восстановить штатное расписание к концу дня

Вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать о ликвидации беспилотников, летевших в направлении столицы. По последним данным, было сбито 32 БПЛА. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 69 украинских дронов над различными регионами России, в том числе над Московской областью, Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, а также в Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях и в Крыму.