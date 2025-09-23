Газета
«Аэрофлот» планирует восстановить штатное расписание к концу дня

«Аэрофлот» рассчитывает к концу дня полностью вернуться к штатному выполнению рейсов в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили в авиакомпании.

«Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. С пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа по всем аэропортам вылета», – уточнили в «Аэрофлоте».

По данным перевозчика, в терминалах В и С аэропорта «Шереметьево» у касс и стоек регистрации сохраняется спокойная обстановка, значительных очередей нет.

Ограничения на прием и отправку самолетов в «Шереметьево» действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.

Вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин начал сообщать о ликвидации беспилотников, летевших в направлении столицы. По последним данным, было сбито 32 БПЛА. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 69 украинских дронов над различными регионами России, в том числе над Московской областью, Белгородской, Брянской, Калужской и Курской областями, а также в Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях и в Крыму.

