FT: китайское грузовое судно впервые зашло в Севастополь вопреки санкциям

В августе российские власти включили в перечень открытых для иностранных судов также порты Бердянска и Мариуполя. В 2024 г. их имущество перешло в федеральную собственность. Сообщалось, что в Бердянске порт способен работать с зерном, нефтепродуктами, углем, рудой и металлами, в Мариуполе – с металлом, углем и зерном. До этого премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал, что на восстановление Мариупольского порта направлено около 1 млрд руб., так как ключевые объекты нуждались в ремонте.