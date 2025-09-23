FT: китайское грузовое судно впервые зашло в Севастополь вопреки санкциям
Китайский контейнеровоз Heng Yang 9, идущий под флагом Панамы, посетил порт Севастополя, сообщает The Financial Times.
Издание назвало этот визит беспрецедентным: заход иностранных торговых судов в Севастополь запрещен западными санкциями, введенными после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г.
Хотя Китай не присоединился к режиму ограничений, его суда ранее избегали крымских портов. По данным FT, Heng Yang 9, принадлежащий Guangxi Changhai Shipping Company, за последние месяцы как минимум трижды заходил в Севастополь. Эта информация подтверждается спутниковыми снимками, радиолокационными данными, информацией транспондеров и фотографиями. Компания, владеющая двумя контейнеровозами и двумя балкерами, запросы журналистов оставила без ответа.
В августе российские власти включили в перечень открытых для иностранных судов также порты Бердянска и Мариуполя. В 2024 г. их имущество перешло в федеральную собственность. Сообщалось, что в Бердянске порт способен работать с зерном, нефтепродуктами, углем, рудой и металлами, в Мариуполе – с металлом, углем и зерном. До этого премьер-министр Михаил Мишустин рассказывал, что на восстановление Мариупольского порта направлено около 1 млрд руб., так как ключевые объекты нуждались в ремонте.