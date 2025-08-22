Морские порты Мариуполя и Бердянска открыли для захода иностранных судов

В сентябре 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что на восстановление Мариупольского порта будет направлено около 1 млрд руб. Он отмечал, что ключевые объекты гавани нуждались в ремонте. Средства пошли на восстановление железнодорожной инфраструктуры, складов, автодорог и мастерских. Мишустин подчеркивал, что Мариуполь располагает единственной на Азовском море глубоководной грузовой гаванью, через которую проходят тысячи тонн грузов.