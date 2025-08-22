Морские порты Мариуполя и Бердянска открыли для захода иностранных судов
Правительство России внесло морские порты Мариуполь (ДНР) и Бердянск (Запорожская область) в перечень открытых для захода иностранных судов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В 2024 г. завершилась передача имущества обоих портов в федеральную собственность. Сообщалось, что морской порт Бердянск является универсальным и способен переваливать широкий спектр грузов – от зерна, нефтепродуктов и угля до кокса, руды и металлов. Основная номенклатура Мариупольского порта включает металл, уголь и зерно.
В сентябре 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что на восстановление Мариупольского порта будет направлено около 1 млрд руб. Он отмечал, что ключевые объекты гавани нуждались в ремонте. Средства пошли на восстановление железнодорожной инфраструктуры, складов, автодорог и мастерских. Мишустин подчеркивал, что Мариуполь располагает единственной на Азовском море глубоководной грузовой гаванью, через которую проходят тысячи тонн грузов.