Кабмин выделит около 1 млрд рублей на восстановление порта Мариуполя

В апреле 2022 г. после начала спецоперации России на Украине город перешел под контроль РФ. 30 сентября 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. В январе президент поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. В начале февраля Путин вновь призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.