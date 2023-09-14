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Экономика

Кабмин выделит около 1 млрд рублей на восстановление порта Мариуполя

Ведомости

Правительство России выделит около 1 млрд руб. на восстановление морского порта Мариуполя, сообщила пресс-служба кабмина.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, это позволит увеличить пропускную способность порта и повысит устойчивость транспортного комплекса юга страны. «Что имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым», – добавил он.

Средства будут направлены на ремонт железнодорожных депо и разъездов, а также на восстановление складов и автодорог, мастерских порта. В Мариуполе находится единственная на Азовском море глубоководная грузовая гавань, подчеркнул Мишустин. Через нее «переваливаются тысячи тонн строительных материалов» и др.

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В июле из порта была отправлена первая партия продукции металлургических предприятий ДНР, а в мае прошла загрузка первого судна зерном из республики.

В апреле 2022 г. после начала спецоперации России на Украине город перешел под контроль РФ. 30 сентября 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. В январе президент поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. В начале февраля Путин вновь призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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