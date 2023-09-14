Кабмин выделит около 1 млрд рублей на восстановление порта Мариуполя
Правительство России выделит около 1 млрд руб. на восстановление морского порта Мариуполя, сообщила пресс-служба кабмина.
По словам председателя правительства Михаила Мишустина, это позволит увеличить пропускную способность порта и повысит устойчивость транспортного комплекса юга страны. «Что имеет первостепенное значение для строительства жилья и работы промышленных предприятий, ну и для обеспечения снабжения людей всем необходимым», – добавил он.
Средства будут направлены на ремонт железнодорожных депо и разъездов, а также на восстановление складов и автодорог, мастерских порта. В Мариуполе находится единственная на Азовском море глубоководная грузовая гавань, подчеркнул Мишустин. Через нее «переваливаются тысячи тонн строительных материалов» и др.
В июле из порта была отправлена первая партия продукции металлургических предприятий ДНР, а в мае прошла загрузка первого судна зерном из республики.
В апреле 2022 г. после начала спецоперации России на Украине город перешел под контроль РФ. 30 сентября 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. В январе президент поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. В начале февраля Путин вновь призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия.