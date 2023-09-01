Хуснуллин сообщил о планах восстановить многоэтажные дома в Мариуполе за три года
Многоквартирные дома в Мариуполе планируют восстановить в течение трех лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в регион, передает «РИА Новости».
«За 3 года мы планируем все многоквартирные дома [в Мариуполе] привести в порядок, чтобы все дома, которые пострадали, были уже в нормальном состоянии. Например, работа по ремонту [фасада], где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать», – сказал он.
В начале августа в ходе поездки в Мариуполь Хуснуллин сообщил о возрождении экономики города. По его словам, в Мариуполе начинают работать малые предприятия и большие производства, повышается уровень занятости населения, а также налаживается мирная жизнь.
В марте Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. В мае он говорил, что российские власти будут и дальше добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — возвращалась в нормальное русло. Путин поблагодарил российские регионы за оказание поддержки новым субъектам РФ, а также отметил труд строителей, инженеров и других специалистов, которые задействованы в восстановлении. По словам президента, работы ведутся «в высоком темпе», в то же время «предстоит еще многое сделать».
После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.