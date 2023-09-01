Хуснуллин сообщил о планах восстановить многоэтажные дома в Мариуполе за три года

В марте Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. В мае он говорил, что российские власти будут и дальше добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — возвращалась в нормальное русло. Путин поблагодарил российские регионы за оказание поддержки новым субъектам РФ, а также отметил труд строителей, инженеров и других специалистов, которые задействованы в восстановлении. По словам президента, работы ведутся «в высоком темпе», в то же время «предстоит еще многое сделать».