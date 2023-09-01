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Хуснуллин сообщил о планах восстановить многоэтажные дома в Мариуполе за три года

Ведомости

Многоквартирные дома в Мариуполе планируют восстановить в течение трех лет. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в регион, передает «РИА Новости». 

«За 3 года мы планируем все многоквартирные дома [в Мариуполе] привести в порядок, чтобы все дома, которые пострадали, были уже в нормальном состоянии. Например, работа по ремонту [фасада], где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать», – сказал он. 

В начале августа в ходе поездки в Мариуполь Хуснуллин сообщил о возрождении экономики города. По его словам, в Мариуполе начинают работать малые предприятия и большие производства, повышается уровень занятости населения, а также налаживается мирная жизнь. 

В марте Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. В мае он говорил, что российские власти будут и дальше добиваться того, чтобы жизнь в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — возвращалась в нормальное русло. Путин поблагодарил российские регионы за оказание поддержки новым субъектам РФ, а также отметил труд строителей, инженеров и других специалистов, которые задействованы в восстановлении. По словам президента, работы ведутся «в высоком темпе», в то же время «предстоит еще многое сделать».

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После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. российские военные начали вести бои в Мариуполе. 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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