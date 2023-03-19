Путин посетил Мариуполь
Президент России Владимир Путин впервые посетил Донбасс, прилетев в Мариуполь на вертолете. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Во время рабочей поездки глава государства, как отмечается, осмотрел несколько объектов Мариуполя. Путин передвигался по городу за рулем автомобиля, он посетил несколько районов. Так, в микрорайоне Невский президент пообщался с жителями и по приглашению одной из семей зашел к ним домой.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и окрестностях, добавили в Кремле.
«В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», – рассказали в пресс-службе.
По данным Кремля, Путин также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места города.
Ранее президент РФ приехал в Севастополь. 18 марта, в девятую годовщину присоединения Крыма к России, Путину представили Школу искусств и детский центр «Корсунь» у Херсонеса Таврического. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что детскую Школу искусств президент должен был открыть по видеосвязи, но Путин приехал на полуостров «за рулем».
«Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую Школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами», – написал Развозжаев в своем Telegram-канале.
В ноябре 2022 г. пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин поедет в Донбасс, «когда придет время». По его словам, у России масштабные планы по развитию этих территорий.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после подписания Путиным законов о принятии новых территорий. Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, которые были подписаны в Кремле 30 сентября.