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В ДНР до 2026 года могут построить свыше 1 млн кв. м жилья

Его возведением в основном будут заниматься девелоперы из других регионов России
Дарья Молоткова Сергей Гаврилюк, Донецк
В 2024–2026 гг. должны будут ввести в эксплуатацию порядка 1,05 млн кв. м в Донецке, Мариуполе, Новоазовске и Макеевке / РИА Новости

В строительстве жилья по различным ипотечным программам в Донецкой народной республике (ДНР) примет участие 19 застройщиков. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к правительству региона.

По их словам, в 2024–2026 гг. они должны будут ввести в эксплуатацию порядка 1,05 млн кв. м в Донецке, Мариуполе, Новоазовске и Макеевке. Более половины проектов – на 600 000 кв. м – запланировано в Мариуполе. Сами комплексы будут включать в себя еще и социальную инфраструктуру, говорят собеседники «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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