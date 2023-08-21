В ДНР до 2026 года могут построить свыше 1 млн кв. м жилья

По их словам, в 2024–2026 гг. они должны будут ввести в эксплуатацию порядка 1,05 млн кв. м в Донецке, Мариуполе, Новоазовске и Макеевке. Более половины проектов – на 600 000 кв. м – запланировано в Мариуполе. Сами комплексы будут включать в себя еще и социальную инфраструктуру, говорят собеседники «Ведомостей».