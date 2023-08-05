Хуснуллин заявил о возрождении экономики Мариуполя

Вице-премьер напомнил, что посещает новые регионы России раз в месяц. В ходе поездки в Мариуполь он рассказал о подготовке города к 1 сентября. По словам Хуснуллина, в текущем году учебный год начнется у 14 000 школьников – это на 4 000 детей больше, чем осенью 2022 г. Так, в микрорайоне Невский, куда заехал зампред, построили школу на 1100 учеников.