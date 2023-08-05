Хуснуллин заявил о возрождении экономики Мариуполя
Жители Мариуполя возвращаются в город, экономика возрождается, растет уровень занятости населения, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
«Специально прогулялся по улицам города. Видно, что люди возвращаются, налаживается мирная жизнь, возрождается экономика – начинают работать и малые предприятия, и большие производства, повышается уровень занятости местного населения», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Хуснуллин также рассказал, что оценил ассортимент в магазинах Мариуполя. В местных кафе, по его оценке, стало больше людей.
Вице-премьер напомнил, что посещает новые регионы России раз в месяц. В ходе поездки в Мариуполь он рассказал о подготовке города к 1 сентября. По словам Хуснуллина, в текущем году учебный год начнется у 14 000 школьников – это на 4 000 детей больше, чем осенью 2022 г. Так, в микрорайоне Невский, куда заехал зампред, построили школу на 1100 учеников.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
В январе президент поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. В начале февраля Путин вновь призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. В ходе послания Федеральному собранию президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых регионов РФ.