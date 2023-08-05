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Экономика

Хуснуллин заявил о возрождении экономики Мариуполя

Ведомости

Жители Мариуполя возвращаются в город, экономика возрождается, растет уровень занятости населения, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Специально прогулялся по улицам города. Видно, что люди возвращаются, налаживается мирная жизнь, возрождается экономика – начинают работать и малые предприятия, и большие производства, повышается уровень занятости местного населения», – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Хуснуллин также рассказал, что оценил ассортимент в магазинах Мариуполя. В местных кафе, по его оценке, стало больше людей.

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Вице-премьер напомнил, что посещает новые регионы России раз в месяц. В ходе поездки в Мариуполь он рассказал о подготовке города к 1 сентября. По словам Хуснуллина, в текущем году учебный год начнется у 14 000 школьников – это на 4 000 детей больше, чем осенью 2022 г. Так, в микрорайоне Невский, куда заехал зампред, построили школу на 1100 учеников. 

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». 

В январе президент поручил правительству ускорить работу по повышению уровня жизни в новых субъектах. В начале февраля Путин вновь призвал вывести регионы на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. В ходе послания Федеральному собранию президент пообещал наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых регионов РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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