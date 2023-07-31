Из Мариуполя отправили первую партию металлургической продукции ДНР

Партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных в Макеевке, Енакиево и Алчевске, ушла из Мариуполя в Ростов-на-Дону. До этого в порт Мариуполя из Ростова-на-Дону прибыло судно с 1900 т строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, добавил вице-премьер. Оператором поставок является ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России.