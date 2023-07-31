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Бизнес

Из Мариуполя отправили первую партию металлургической продукции ДНР

Ведомости

Из порта Мариуполя отправлена первая партия продукции металлургических предприятий ДНР. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба кабмина.

«Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России – это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны», – отметил Хуснуллин.

Партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных в Макеевке, Енакиево и Алчевске, ушла из Мариуполя в Ростов-на-Дону. До этого в порт Мариуполя из Ростова-на-Дону прибыло судно с 1900 т строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, добавил вице-премьер. Оператором поставок является ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России.

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По словам директора «Роскапстроя» Юлии Максимовой, в будущем ожидается наращивание поставок из порта Мариуполя и «оживление торгово-экономических связей новых регионов с субъектами РФ».

Мариуполь находится в ДНР. В апреле 2022 г. после начала спецоперации России на Украине город перешел под контроль РФ. 30 сентября 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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