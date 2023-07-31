Из Мариуполя отправили первую партию металлургической продукции ДНР
Из порта Мариуполя отправлена первая партия продукции металлургических предприятий ДНР. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба кабмина.
«Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России – это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны», – отметил Хуснуллин.
Партия железной арматуры и металлических профилей, произведенных в Макеевке, Енакиево и Алчевске, ушла из Мариуполя в Ростов-на-Дону. До этого в порт Мариуполя из Ростова-на-Дону прибыло судно с 1900 т строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, добавил вице-премьер. Оператором поставок является ФАУ «Роскапстрой» Минстроя России.
По словам директора «Роскапстроя» Юлии Максимовой, в будущем ожидается наращивание поставок из порта Мариуполя и «оживление торгово-экономических связей новых регионов с субъектами РФ».
Мариуполь находится в ДНР. В апреле 2022 г. после начала спецоперации России на Украине город перешел под контроль РФ. 30 сентября 2022 г. ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.