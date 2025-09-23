Собянин: над Москвой отражена атака еще одного беспилотника
Уничтожен еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.
Собянин ранее сообщал, что средства противовоздушной обороны отразили атаки пяти беспилотников, летевших на Москву.
Утром 23 сентября число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32. Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников вечером 22 сентября.
На фоне атак беспилотников Росавиация ограничила работу столичных аэропортов. Ограничения на прием и отправку самолетов в «Шереметьево» действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.