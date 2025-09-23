Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Собянин: над Москвой отражена атака еще одного беспилотника

Ведомости

Уничтожен еще один украинский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков.

Собянин ранее сообщал, что средства противовоздушной обороны отразили атаки пяти беспилотников, летевших на Москву.

Утром 23 сентября число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 32. Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников вечером 22 сентября. 

На фоне атак беспилотников Росавиация ограничила работу столичных аэропортов. Ограничения на прием и отправку самолетов в «Шереметьево» действовали с 20:20 22 сентября. Прием рейсов возобновился в 00:06, а первые вылеты состоялись после 00:56, когда ограничения были полностью сняты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте