Армия России нанесла удар возмездия за атаку крымского санатория

Российские военные также поразили места хранения БПЛА на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого запускались ударные дроны по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму. Кроме того, были атакованы цеха предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, где проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых Киевом для ударов по территории России.