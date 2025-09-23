Армия России нанесла удар возмездия за атаку крымского санатория
Вооруженные силы (ВС) России поразили пункты дислокации отряда сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины. Атака была совершена в качестве ответа за теракт в Крыму, сообщает Минобороны РФ.
Групповой удар был нанесен ночью 23 сентября по пунктам дислокации в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области. По данным ведомства, именно там велась подготовка и была проведена террористической акция в Крыму.
Российские военные также поразили места хранения БПЛА на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого запускались ударные дроны по объектам гражданской инфраструктуры в Крыму. Кроме того, были атакованы цеха предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, где проводилась сборка ударных беспилотников, применяемых Киевом для ударов по территории России.
21 сентября украинские БПЛА атаковали территорию санатория «Форос» в Ялте и здание школы в одноименном поселке. Трое человек погибли, еще 16 были ранены. В Минобороны России обращали внимание, что в этой местности нет никаких военных объектов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).