Politico: в партии Зеленского усиливается недовольство его политикой

По данным издания, в команде Зеленского обеспокоены его стремлением к монополизации власти и пренебрежением к парламенту. Напряженность проявилась во время встречи главы государства с депутатами 16 сентября. Два парламентария, присутствовавших на ней, рассказали Politico на условиях анонимности, что Зеленский выразил недовольство работой партии и обвинил депутатов «в неспособности создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров».