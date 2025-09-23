Politico: в партии Зеленского усиливается недовольство его политикой
В правящей на Украине партии «Слуга народа» усиливается недовольство методами руководства президента Владимира Зеленского, пишет Politico.
По данным издания, в команде Зеленского обеспокоены его стремлением к монополизации власти и пренебрежением к парламенту. Напряженность проявилась во время встречи главы государства с депутатами 16 сентября. Два парламентария, присутствовавших на ней, рассказали Politico на условиях анонимности, что Зеленский выразил недовольство работой партии и обвинил депутатов «в неспособности создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров».
Президент, по информации издания, подчеркнул, что любые внутренние критические высказывания отвлекают внимание от военных усилий и могут подорвать поддержку со стороны Запада. Он также дал понять, что намерен участвовать в будущих выборах, хотя их проведение пока невозможно из-за военного положения.
Депутаты ожидали более мягкой позиции, но Зеленский фактически возложил на них ответственность за ситуацию с попыткой ограничения независимости антикоррупционных органов. Один из участников заседания подверг сомнению целесообразность этих шагов, что только усилило напряженность.
По данным Politico, на встречу с украинским президентом не явились около 100 депутатов. Зеленский был недоволен такой низкой явкой. Кроме того, сообщается, что в партии недовольны оказываемым на них давлением, из-за чего офису Зеленского становится сложнее собирать нужное число голосов для одобрения законопроектов.
Издание также обращает внимание на кадровые перестановки в правительстве, которые усилили влияние «узкого круга доверенных друзей и советников» Зеленского. Три европейских дипломата, работающих в Киеве, подтвердили изданию обеспокоенность стремлением к централизации власти в руках президента.
5 сентября президент РФ Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума заявлял, что не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским, хотя и готов к ним. По его словам, даже при наличии политической воли есть юридические и технические препятствия – необходимость отмены военного положения и проведения выборов на Украине.