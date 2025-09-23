Песков об атаке БПЛА на Москву: враждебные действия продолжаются

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых беспилотниках вечером 22 сентября – тогда информация об атаках появилась в 19:30 мск. По его данным, 23 сентября при подлете к столице было отражено 29 украинских дронов. Всего с начала массированной атаки уже сбито 44 беспилотника.