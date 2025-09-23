Песков об атаке БПЛА на Москву: враждебные действия продолжаются
Враждебные действия продолжаются, но российские военные принимают меры для купирования угроз. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнюю массовую атаку беспилотников на Москву.
«В данном случае враждебные действия продолжаются. Наши военные принимают эффективные меры для купирования этих угроз. Мы продолжаем нашу спецоперацию», – пояснил представитель Кремля.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых сбитых беспилотниках вечером 22 сентября – тогда информация об атаках появилась в 19:30 мск. По его данным, 23 сентября при подлете к столице было отражено 29 украинских дронов. Всего с начала массированной атаки уже сбито 44 беспилотника.
Ограничения на прием и отправку самолетов вводились в московском аэропорту «Шереметьево». Их отмену в 00:56 мск 23 сентября подтвердил представитель Росавиации Артем Кореняко. Временные меры также затрагивали аэропорты Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), их уже отменили. А утром 23 сентября – Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика. В 07:30 аэропорт Геленджика возобновил работу.
По информации Минобороны РФ, с полуночи до 07:00 мск средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, а также в небе над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями и Крымом.