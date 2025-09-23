Кремль: Путин не обсуждал с Трампом предметно судьбу ДСНВ
Президент России Владимир Путин заранее не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом инициативу о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.
По словам Пескова, тема ДСНВ в целом поднималась в ходе контактов «в том плане, что время, как шагреневая кожа, сокращается».
«Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стабильности и безопасности двусторонних документов – что, конечно, чревато большими опасностями с точки зрения общемировой глобальной ситуации», – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, об этом неоднократно упоминалось, но «предметно речи не велось».
22 сентября Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент заявил, что полный отказ от наследия ДСНВ ошибочен. Президент сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила журналистам, что Трамп осведомлен о предложении Путина насчет продления срока действия ДСНВ и прокомментирует это позже.
5 февраля 2026 г. подойдет к концу срок действия договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях. Документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 г., вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г. при администрации президента США Джо Байдена. Россия приостановила участие в договоре в феврале 2023 г.