Трамп изучает предложение Путина о продлении ДСНВ

Белый дом считает его «неплохим»
Президент США Дональд Трамп осведомлен о предложении российского лидера Владимира Путина о продлении срока действия ДСНВ и прокомментирует это позже. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент в курсе этого предложения, сделанного президентом Путиным, и я позволю ему прокомментировать его позже, — сказал Левитт. — Мне кажется, оно звучит довольно неплохо, но он сам хочет высказаться по этому поводу, и я дам ему такую возможность».

Ранее Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Он заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом. Однако полный отказ от наследия ДСНВ Путин назвал ошибочным. Президент сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.

Эксперт считает предложение Путина о продлении ДСНВ на год выгодным для США

Политика / Международные отношения

Срок действия договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях завершится 5 февраля 2026 г. Документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 г., вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г. при администрации президента США Джо Байдена.

В феврале 2023 г. Россия приостановила участие в договоре. В послании Федеральному собранию президент Путин сообщил о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму, объяснив решение попытками атак на базы стратегической авиации с использованием украинских дронов, «оснащенных и модернизированных при содействии натовских специалистов».

При этом Москва заявила о готовности и далее соблюдать количественные ограничения, закрепленные в ДСНВ. Речь идет о 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, баллистических ракетах подводных лодок и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боезарядах на этих носителях и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установках. США сохранили аналогичный подход.

Читайте также:Главные заявления Путина о продлении ограничений на стратегические вооружения
