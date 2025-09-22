Эксперт считает предложение Путина о продлении ДСНВ на год выгодным для США

Ранее президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Он заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом. Однако полный отказ от наследия ДСНВ Путин назвал ошибочным. Президент сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.