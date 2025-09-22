Эксперт считает предложение Путина о продлении ДСНВ на год выгодным для США
Новая инициатива России по продлению ограничений на стратегические вооружения после 2026 г. не только не противоречит планам США, но и может оказаться выгодной для Вашингтона, заявил «Ведомостям» научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. Как отметил эксперт, она «снимает необходимость срочных шагов и оставляет пространство для будущего диалога».
Ермаков подчеркнул, что предлагаемое Россией продолжение соблюдения ограничений еще на год после истечения срока действия ДСНВ (в феврале 2026 г.) позволит избежать правового вакуума и создаст временной задел для подготовки условий к полноценным переговорам.
Он также отметил, что американские планы по созданию «Золотого купола», глобальной системы ПРО, пока не представляют реальной угрозы, поскольку испытания ключевых элементов системы возможны не раньше 2028 г. Таким образом, предложенные Россией сроки выглядят вполне приемлемыми и не вступают в противоречие с графиком США.
Однако эксперт считает, что долгосрочные перспективы нового соглашения будут во многом зависеть от ситуации на Украине. Без подвижек в урегулировании конфликта заключение устойчивого договора будет крайне затруднено.
Кроме того, Ермаков указал на нарастающие признаки новой гонки вооружений: Россия и США активно обновляют свои стратегические силы, а Китай быстро наращивает как количество, так и технический уровень своего ядерного арсенала. Это вызывает серьезное беспокойство в Вашингтоне и снижает мотивацию к заключению новых договоров.
«С точки зрения США, временное сохранение количественных ограничений может лишь частично смягчить напряженность», – резюмировал Ермаков.
Ранее президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Он заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом. Однако полный отказ от наследия ДСНВ Путин назвал ошибочным. Президент сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.