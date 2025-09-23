Песков: Россия готова соблюдать ДСНВ еще год при зеркальных шагах США

Срок действия договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях завершится 5 февраля 2026 г. Документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 г., вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г. при администрации президента США Джо Байдена.