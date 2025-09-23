Песков: Россия готова соблюдать ДСНВ еще год при зеркальных шагах США
Россия готова в течение одного года добровольно соблюдать количественные ограничения, предусмотренные Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), однако это решение зависит от ответных шагов со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее выступление Владимира Путина.
«Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать. Но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединённых Штатов», – подчеркнул Песков.
Он отметил, что заключить новый договор до истечения текущего срока действия ДСНВ практически невозможно, поскольку «это очень сложная субстанция» и требует «комплексного подхода». В этих условиях Россия предлагает продление ограничений на год, но ожидает аналогичного подхода от США.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Он заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом. Однако полный отказ от наследия ДСНВ Путин назвал ошибочным. Президент сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.
Срок действия договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях завершится 5 февраля 2026 г. Документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 г., вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г. при администрации президента США Джо Байдена.