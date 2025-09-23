Песков не стал вдаваться в детали сотрудничества с Ираном в атомной энергетике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать данные о том, что Россия и Иран готовят соглашение о строительстве новых энергоблоков в исламской республике.
Журналисты в ходе брифинга спросили представителя Кремля, может ли он подтвердить эту информацию.
«Нет, в детали я не хотел бы вдаваться и не буду. Единственное, что я вам могу сказать, – в четверг состоится глобальный атомный форум в рамках международного форума "Мировая атомная неделя". Поэтому все вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области атомной энергетики, мирного атома, будут так или иначе подниматься в ходе этого форума», – пояснил Песков.
22 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент страны Мохаммад Эслами заявил, что Москва и Тегеран в ближайшие дни подпишут соглашение о строительстве восьми атомных электростанций. По его словам, вместе с подписанием документа автоматически начнется работа по проектированию и инженерным подготовкам.
Четыре станции, согласно контракту, должны построить в Бушере. Эслами отметил, что необходимые исследования уже проведены, а площадки для строительства подготовлены и оборудованы.