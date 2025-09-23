Песков не стал вдаваться в детали сотрудничества с Ираном в атомной энергетике

«Нет, в детали я не хотел бы вдаваться и не буду. Единственное, что я вам могу сказать, – в четверг состоится глобальный атомный форум в рамках международного форума "Мировая атомная неделя". Поэтому все вопросы, связанные с международным сотрудничеством в области атомной энергетики, мирного атома, будут так или иначе подниматься в ходе этого форума», – пояснил Песков.