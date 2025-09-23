Минобороны рассказало о целях наступления после взятия Купянска

Взятие Купянска позволит российским военным развивать наступление вглубь Харьковской области. Это откроет направления на Изюм и Чугуев, а также прямой путь на Волчанск с юга навстречу войскам группировки «Запад» с севера. Кроме того, взятие Купянска позволит российской армии продвинуться в сторону Славянско-Краматорской агломерации и далее к границе Донецкой народной республики (ДНР). По сообщению Минобороны, это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.