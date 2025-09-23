Газета
Минобороны рассказало о целях наступления после взятия Купянска

Минобороны: российские войска контролируют больше половины зданий в Купянске
Ведомости

Группировка войск «Запад» взяла под контроль 5667 из 8667 зданий города Купянска Харьковской области, сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве также объяснили дальнейшие цели наступления.

Российские войска взяли в полукольцо с северной и западной сторон украинскую группировку, которая насчитывает до 700 военных ВСУ. Сейчас продолжается блокирование противника с южной стороны, сообщили в оборонном ведомстве.

Взятие Купянска позволит российским военным развивать наступление вглубь Харьковской области. Это откроет направления на Изюм и Чугуев, а также прямой путь на Волчанск с юга навстречу войскам группировки «Запад» с севера. Кроме того, взятие Купянска позволит российской армии продвинуться в сторону Славянско-Краматорской агломерации и далее к границе Донецкой народной республики (ДНР). По сообщению Минобороны, это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ в Донбассе.

По данным Минобороны, за последний месяц ВСУ при удержании Купянска потеряли 36 танков и бронемашин, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

23 сентября российская армия взяла под контроль населенный пункт Переездное в ДНР. По данным оборонного ведомства, село было взято в результате активных действий «Южной» группировки войск.

