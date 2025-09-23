Рубио: ООН утратила влияние в решении мировых кризисов
Госсекретарь США Марко Рубио подверг критике деятельность ООН, заявив, что структура не справляется со своей основной миссией и «не играет роли» в урегулировании крупнейших международных кризисов, включая конфликт на Украине и ситуацию в секторе Газа.
«ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует», – сказал Рубио в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что именно президент США Дональд Трамп, а не ООН, предпринимает попытки найти решения в наиболее острых мировых конфликтах.
По словам госсекретаря, аналогичная ситуация складывается и в западном полушарии – на Гаити, где власть захватили вооруженные банды. Несмотря на призывы США к вмешательству, решения ООН могут блокироваться, в том числе со стороны Китая, добавил он.
Рубио подчеркнул, что ООН сегодня в большей степени занимается организацией встреч и расходованием средств, чем достижением реальных результатов.
3 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий выход страны из Совета ООН по правам человека и запрет на дальнейшее финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
В документе Белого дома говорится, что совет «не выполняет свою миссию и продолжает использоваться в качестве защитного органа для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека». В документе также осуждается позиция совета в отношении Израиля.