Рубио: ООН утратила влияние в решении мировых кризисов

«ООН – это организация с огромным потенциалом, но она его не реализует», – сказал Рубио в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что именно президент США Дональд Трамп, а не ООН, предпринимает попытки найти решения в наиболее острых мировых конфликтах.