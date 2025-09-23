Захарова: народ Молдавии не видит угрозы со стороны России

В ответ на обвинения президента Молдавии Майи Санду в попытке российской стороны вмешаться в выборы и повлиять на их исход Захарова подчеркнула, что сейчас в республике происходит «русофобский залп». Его причиной политик назвала неуверенность правящих кругов в итогах парламентских выборов, которая сочетается с желанием «всеми силами <...> сохранить монополию на власть».