Захарова: народ Молдавии не видит угрозы со стороны России
Молдавский народ не видит «угрозы со стороны Кремля», которой власти республики объясняют свои действия против оппозиции и русскоязычных СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Видим, что в отличие от властей молдавский народ не усматривает угрозы со стороны России, которая всегда была и будет надежным другом Молдавии», – отметила дипломат.
В ответ на обвинения президента Молдавии Майи Санду в попытке российской стороны вмешаться в выборы и повлиять на их исход Захарова подчеркнула, что сейчас в республике происходит «русофобский залп». Его причиной политик назвала неуверенность правящих кругов в итогах парламентских выборов, которая сочетается с желанием «всеми силами <...> сохранить монополию на власть».
При этом Захарова напомнила, что шаги действующей власти Молдавии привели страну к экономическому и социальному упадку, чем и недовольны граждане. По ее словам, антирейтинг правящих кругов доходит до 60%.
Выборы в парламент Молдавии намечены на 28 сентября. 14 сентября Санду заявляла, что Россия якобы использует священников Русской православной церкви, чтобы повлиять на их исход. Кроме того, политик обвинила Москву в использовании бот-сети «Матрешка» для создания «фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ».