Парламент Армении рассмотрит проект импичмента Пашиняна 26 сентября
В национальном собрании Армении 26 сентября пройдут слушания по проекту заявления об импичменте премьер-министра республики Никола Пашиняна, сообщили «РИА Новости» ссылкой на пресс-службу парламента.
На слушаниях рассмотрят представленный фракцией «Честь имею» проект заявления об импичменте. Чтобы выразить недоверие Пашиняну, против него должны проголосовать минимум 54 депутата из 107.
15 сентября «Sputnik Армения» сообщил, что Республиканская партия Армении будет обсуждать не участие в выборах 2026 г., а вопрос импичмента премьер-министру. Агентство процитировало главу фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна, который выразил надежду, что инициативу поддержат и другие партии. По его словам, Пашинян может успеть принять необратимые для страны решения еще до выборов.
18 сентября первый президент Армении Левон Тер-Петросян обвинил Пашиняна в разрушении государства и создании тяжелого наследия для будущих властей. По его словам, действия главы правительства наносят серьезный ущерб, а постоянные нервные срывы и оскорбления в адрес оппозиции лишь отражают осознание масштабов последствий собственной политики.