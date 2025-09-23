Парламент Армении рассмотрит проект импичмента Пашиняна 26 сентября

15 сентября «Sputnik Армения» сообщил, что Республиканская партия Армении будет обсуждать не участие в выборах 2026 г., а вопрос импичмента премьер-министру. Агентство процитировало главу фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна, который выразил надежду, что инициативу поддержат и другие партии. По его словам, Пашинян может успеть принять необратимые для страны решения еще до выборов.