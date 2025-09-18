Газета
Главная / Политика /

Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны

Ведомости

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в разрушении государства и создании тяжелого наследия для будущих властей. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Тер-Петросяна, действия главы правительства наносят серьезный ущерб, а постоянные нервные срывы и оскорбления в адрес оппозиции лишь отражают осознание масштабов последствий собственной политики.

Тер-Петросян также отметил, что история не раз давала оценку подобным лидерам, и подчеркнул, что Пашинян оставляет после себя крайне сложное наследие, из-под которого будет почти невозможно выбраться.

28 августа Пашинян заявил, что «Армянские электрические сети» должны служить народу страны, а члены правительства не имеют права занимать противоположную позицию по этому вопросу. «Тот, кто высказал такую позицию, пусть напишет заявление и уйдет. Такой позиции абсолютно не может быть. Правительство – это я», – сказал он.

