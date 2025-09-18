Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в разрушении страны

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян обвинил премьер-министра страны Никола Пашиняна в разрушении государства и создании тяжелого наследия для будущих властей. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .



По словам Тер-Петросяна, действия главы правительства наносят серьезный ущерб, а постоянные нервные срывы и оскорбления в адрес оппозиции лишь отражают осознание масштабов последствий собственной политики.