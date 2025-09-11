Хачатурян: Армения перестала быть «младшим братом» России
Армения превратилась из «младшего брата» России в полноценного партнера, заявил президент республики Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.
«Сейчас совсем другие отношения с Россией – партнерские. <...> Чего мы добивались последние четыре года в действительности», – сказал он.
Хачатурян отметил, что Армения экономически зависима от России. Однако, по его словам, и Россия в экономическом смысле зависима от республики. В Ереване хотят, чтобы Москва учитывала самостоятельные решения армянских властей.
11 сентября спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не рассматривает возможность вывода российской военной базы со своей территории. Он также сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках визита в Россию.
Предыдущая встреча Путина и Пашиняна прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа. Российский лидер тогда подчеркнул, что у сторон накопилось много тем для обсуждения. Премьер-министр Армении в ответ отметил насыщенность повестки и подчеркнул важность партнерского диалога с Россией.