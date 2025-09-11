Хачатурян: Армения перестала быть «младшим братом» России

11 сентября спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что Армения не рассматривает возможность вывода российской военной базы со своей территории. Он также сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках визита в Россию.