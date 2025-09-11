Пашинян может провести встречу с Путиным в ходе визита в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках визита в РФ. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян.
«Глава государства не поехал бы в Москву, если бы подобная встреча не была запланирована», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
В ходе брифинга 28 августа Пашинян заявил, что может приехать Россию в конце сентября. «Я всегда жду очередной возможности посетить Россию», – сказал он.
Предыдущая встреча Путина и Пашиняна прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер тогда подчеркнул, что у сторон накопилось много тем для обсуждения – как двусторонних, так и региональных и международных. Премьер-министр Армении в ответ отметил насыщенность повестки и подчеркнул важность партнерского диалога с Россией. «Я очень рад тому партнерству и диалогу, который между нами сложился. И я имею в виду наш личный диалог и, конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», – заявил Пашинян.