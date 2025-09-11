Газета
Главная / Политика /

Армения не обсуждает вывод российской военной базы

Ведомости

Армения не рассматривает возможность вывода российской военной базы со своей территории. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

«В настоящее время этот вопрос мы не обсуждаем, у нас не было таких разговоров», – сказал он (цитата по ТАСС).

Симонян также сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках визита в Россию.

В мае в Армении также заявляли, что страна не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории. Симонян тогда указывал, что пункт в тексте мирного договора с Азербайджаном предусматривает отказ от размещения иностранных сил на границе. По его словам, это не имеет никакого отношения к российской военной базе.

