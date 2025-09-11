Армения не обсуждает вывод российской военной базы

В мае в Армении также заявляли, что страна не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории. Симонян тогда указывал, что пункт в тексте мирного договора с Азербайджаном предусматривает отказ от размещения иностранных сил на границе. По его словам, это не имеет никакого отношения к российской военной базе.