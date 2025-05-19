Армения не обсуждает вывод российской военной базы с территории страны
Армения сейчас не обсуждает вывод российской военной базы с территории республики. Об этом заявил журналистам спикер парламента страны Ален Симонян.
«Это абсурд, я впервые от вас слышу. Это не обсуждается и не может обсуждаться», – приводит его слова «Sputnik Армения».
Симонян указал, что пункт в тексте мирного договора с Азербайджаном предусматривает отказ от размещения иностранных сил на границе. По его словам, это не имеет никакого отношения к российской военной базе.
Армения и Азербайджан готовятся подписать мирный договор, обсуждение которого ведется с 2020 г., с момента окончания второй карабахской войны. В сентябре 2023 г. Баку провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». В результате непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
В март 2025 г. сообщалось, что Армения приняла последние пункты проекта мирного договора с Азербайджаном. МИД республики тогда подтвердил, что переговоры по согласованию мирного проекта завершены, документ готов к подписанию.