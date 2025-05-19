Армения не обсуждает вывод российской военной базы с территории страны

Армения и Азербайджан готовятся подписать мирный договор, обсуждение которого ведется с 2020 г., с момента окончания второй карабахской войны. В сентябре 2023 г. Баку провел военную операцию на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». В результате непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.