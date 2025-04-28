Армения не намерена разрывать отношения с Россией
Он отметил, что отношения Москвы и Еревана основываются на взаимных интересах. Пашинян также подчеркнул, что Армения хочет иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами.
Страна «приняла на вооружение» политику балансирования, поэтому сейчас она строит внешнюю политику не в одном направлении, заявил премьер-министр. По его словам, в международных отношениях важно выбирать слова, поскольку в противном случае отношения могут испортиться.
Он заявил, что Армения желает наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, улучшить с Грузией и Ираном, а также углубить их с Евросоюзом. Страна выражает это путем принятия закона о начале процесса вступления в союз, подчеркнул Пашинян. Он считает это дополнительным стимулом для демократически реформ.
26 марта депутаты национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении одобрили законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Документ поддержали 64 депутата, еще семь выразили мнение против.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к ЕС является суверенным правом государства. По его мнению, вероятно, в республике есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.