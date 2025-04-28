Армения не намерена разрывать отношения с Россией

Он заявил, что Армения желает наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, улучшить с Грузией и Ираном, а также углубить их с Евросоюзом. Страна выражает это путем принятия закона о начале процесса вступления в союз, подчеркнул Пашинян. Он считает это дополнительным стимулом для демократически реформ.