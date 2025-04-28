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Армения не намерена разрывать отношения с Россией

Ведомости

Армения не намерена разрывать отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Кристеном Михалем в Таллине. Его слова передает «Интерфакс».

Он отметил, что отношения Москвы и Еревана основываются на взаимных интересах. Пашинян также подчеркнул, что Армения хочет иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами.

Страна «приняла на вооружение» политику балансирования, поэтому сейчас она строит внешнюю политику не в одном направлении, заявил премьер-министр. По его словам, в международных отношениях важно выбирать слова, поскольку в противном случае отношения могут испортиться.

Он заявил, что Армения желает наладить отношения с Азербайджаном и Турцией, улучшить с Грузией и Ираном, а также углубить их с Евросоюзом. Страна выражает это путем принятия закона о начале процесса вступления в союз, подчеркнул Пашинян. Он считает это дополнительным стимулом для демократически реформ.

26 марта депутаты национального собрания (парламента) Армении во втором и окончательном чтении одобрили законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Документ поддержали 64 депутата, еще семь выразили мнение против.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 февраля заявил, что решение парламента Армении о начале процесса присоединения к ЕС является суверенным правом государства. По его мнению, вероятно, в республике есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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