Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу

Он отметил, что понимает выдвинутую Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ и готов это сделать. Пашинян также сказал, что хочет убедится, что Азербайджан не расценит этот шаг как шаг к закрытию нагорнокарабахского конфликта на своей территории и переносу его на Армению. Именно поэтому премьер-министр предложил подписать документы по роспуску и мирное соглашение одновременно, цитирует агентство Пашиняна.