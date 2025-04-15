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Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу

Ведомости

Армения готова подписать одновременно мирное соглашение с Азербайджаном и распустить Минскую группу ОБСЕ, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что понимает выдвинутую Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ и готов это сделать. Пашинян также сказал, что хочет убедится, что Азербайджан не расценит этот шаг как шаг к закрытию нагорнокарабахского конфликта на своей территории и переносу его на Армению. Именно поэтому премьер-министр предложил подписать документы по роспуску и мирное соглашение одновременно, цитирует агентство Пашиняна.

Он добавил, что требование Баку изменить конституцию необоснованно, поскольку решением Конституционного суда республики главный закон страны не содержит территориальных претензий в отношении Баку.

19 марта премьер-министр Армении заявил, что проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания.

В интервью азербайджанским телеканалам 7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении изменения преамбулы армянской конституции, где упоминается Нагорный Карабах.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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