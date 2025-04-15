Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку и распустить Минскую группу
Армения готова подписать одновременно мирное соглашение с Азербайджаном и распустить Минскую группу ОБСЕ, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Его слова передает ТАСС.
Он отметил, что понимает выдвинутую Азербайджаном повестку по роспуску Минской группы ОБСЕ и готов это сделать. Пашинян также сказал, что хочет убедится, что Азербайджан не расценит этот шаг как шаг к закрытию нагорнокарабахского конфликта на своей территории и переносу его на Армению. Именно поэтому премьер-министр предложил подписать документы по роспуску и мирное соглашение одновременно, цитирует агентство Пашиняна.
Он добавил, что требование Баку изменить конституцию необоснованно, поскольку решением Конституционного суда республики главный закон страны не содержит территориальных претензий в отношении Баку.
19 марта премьер-министр Армении заявил, что проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания.
В интервью азербайджанским телеканалам 7 января президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении изменения преамбулы армянской конституции, где упоминается Нагорный Карабах.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.