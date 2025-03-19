Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

13 марта стало известно, что Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. Об этом сообщали в МИД Армении, подтверждая факт завершения переговоров по согласованию этого проекта.