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Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов подписать этот документ», – написал он Telegram.

13 марта стало известно, что Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. Об этом сообщали в МИД Армении, подтверждая факт завершения переговоров по согласованию этого проекта.

На следующий день, 14 марта, состоялся телефонный разговор Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. В ходе переговоров армянский премьер сообщил о согласовании текста проекта соглашения о мире и межгосударственных отношениях с Азербайджаном.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября того же года более 100 000 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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