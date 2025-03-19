Пашинян заявил о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания. Я готов подписать этот документ», – написал он Telegram.
13 марта стало известно, что Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. Об этом сообщали в МИД Армении, подтверждая факт завершения переговоров по согласованию этого проекта.
На следующий день, 14 марта, состоялся телефонный разговор Пашиняна и президента РФ Владимира Путина. В ходе переговоров армянский премьер сообщил о согласовании текста проекта соглашения о мире и межгосударственных отношениях с Азербайджаном.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября того же года более 100 000 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион.