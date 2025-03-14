Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении

14 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который две страны не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. МИД Армении также подтвердил факт завершения переговоров по согласованию этого проекта. Мирное соглашение готово к подписанию.